Kars'ta sofralarının vazgeçilmezi: 'Kar yiyen kazlar' kesime hazır

08:422/11/2025, Pazar
IHA
Doğu Anadolu’nun kış turizmi ve lezzetli mutfağıyla öne çıkan illerinden Kars’ta, yöre halkının dört gözle beklediği kaz kesim sezonu resmen başladı. Bölgede "Kar yemeden kaz kesilmez" inanışıyla beslenen ve lezzetine lezzet katan kazlar, kış sofralarının vazgeçilmezi olmak üzere hazırlanıyor.

Kars’ın Susuz ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Ali Yeğin, "Kasım ayı ile birlikte kazlar kesime hazır, çocuk gibi baktık. Yüksek kesimleri yağan kar ile birlikte kazlarımızı birkaç gün sonra kesime başlayacağız. Kurutacağız, tuza yatıracağız. Sonra da ambalajlarla isteyenlere göndereceğiz" dedi.

Yaz aylarında meralarda doğal ortamda beslenen kazlar, sonbaharla birlikte besiye alındı. Özellikle ilk karın yağmasının ardından kesim işlemleri hız kazandı. Karslı üreticiler, büyük bir titizlikle yürüttükleri bu süreçte, kazları kesim sonrası tuzlayarak ve kurumaya bırakarak kışa hazırlıyor.

Öte yandan kesimi yapılacak olan kazlar, hem yetiştiricilerin kendi kışlık ihtiyaçları için ayrılıyor, hem de başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor. Bu dönemde kaz eti, Kars ekonomisine katkıda sağlıyor. Kars’ta kazlar bu kış 5 bin ile 6 bin lira arasında satışa sunulacak.

