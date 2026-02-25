'BİRBİRİMİZE MÜŞTERİ YÖNLENDİRİYORUZ'





Çeken, "Bu işe ablamdan daha önce başladığım için antika konusunda ben ablamdan daha tecrübeliyim. İllaki onun bana, benim ona öğrettiğimiz şeyler var. Çocuklarımın da bu işi yapmalarını isterim ama maalesef çocuklarımın bu işe bir ilgisi yok. İşi yaparken birbirimize danışıyoruz. Onun bildiği farklı, benim bildiğim farklı oluyor. Elimize güzel bir parça geldiğin de illaki 'Sen al ya da ben alayım' dediğimiz oluyor. Parça kimde kalırsa o alıyor. Aramızda bu şekilde rekabet oluyor. Birbirimize müşteri yönlendiriyoruz. Ürünlerimiz farklı ve dükkanlarımız ayrı olduğu için müşterilerimizi bende olmayan onda var diye birbirimize yönlendiriyoruz" dedi.