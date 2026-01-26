‘KAYAK SEZONU İŞLERİMİZDE YÜZDE 100’E YAKIN BİR ARTIŞ YARATTI’





Kentte 30 yıldır pastırmacılık yapan Mustafa Tokluman (58) ise, “Sayın Mehmet Özhaseki’nin söylediği çok güzel bir slogan var. ‘Erciyes’in karı, Kayseri’nin kârı olur’ diyor. O söz gerçekten buraya oturuyor. Yılın 2 ayı biz de çok iyi iş olur. Bir tanesi gurbetçilerin geldiği 8’inci aydır. Diğeri de 1’inci ay ve 2’nci ay arasında geçen süredir. O da tamamıyla Erciyes’e bağlı olmak kaydıyla. Biz bundan memnunuz. Kayak sezonunun açılmasından dolayı işlerimizde yüzde 100’e yakın bir artış oluyor...