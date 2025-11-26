Yeni Şafak
Kazanlarda kaynatılarak hazırlanıyor: Kilosu 500 TL

Kazanlarda kaynatılarak hazırlanıyor: Kilosu 500 TL

11:2126/11/2025, Çarşamba
IHA
Erzurum’un geleneksel lezzetlerinden göğermiş peyniri hem Türkiye’de hem de dünya mutfaklarında adından söz ettiriyor.

Erzurum’un doğal üretim süreci ve şifasıyla sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan küflü peynir, diğer adıyla göğermiş peynir, tamamen yaylada beslenen hayvanların sütünden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor.

Kazanlarda kaynatılan süt, mayalanma sürecinin ardından uygun sıcaklık ve nem şartlarında geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynir 2 ila 4 ay arasında bekletiliyor. Bu süreç sonunda peynirin kendine has yeşilimsi rengi ve keskin aroması ortaya çıkıyor.

Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan Ömer Faruk Özgelen, ailesinden öğrendiği peynir yapımını nesilden nesile aktarıyor.

Annesiyle birlikte doğal yöntemlerle ürettikleri küflü peyniri uygulamalı olarak gösteren Özgelen, "Bu peynir tamamen doğal. Hayvanlarımız yaylada otluyor, sütü taze sağlıyoruz. Kaynatma ve bekletme sürecini doğru yaparsanız hem lezzeti hem de şifası yerinde olur" dedi.


Hem mayhoş tadı hem de doğal antibiyotik özelliğiyle dikkat çeken Erzurum’un küflü peynirinin kilosu ortalama 500 TL olurken, vatandaşların sofralarına yayladan gelen bir şifa kaynağı olarak ulaşıyor.

