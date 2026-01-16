Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kentin simgesine veda: 33 yıllık hayvanat bahçesi kapatıldı

Kentin simgesine veda: 33 yıllık hayvanat bahçesi kapatıldı

13:1416/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yıllardır yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ve bölgenin simgeleri arasında yer alan Darıca Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilere kapılarını kapattı.

Edinilen bilgiye göre, barındırdığı tür çeşitliliğiyle ilçenin simge mekanları arasında yer alan tesisin kapanma kararı, işletmeci Yalçın ailesinin talebi doğrultusunda alındı.

Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte hayvanat bahçesi ziyaretçi kabulünü durdurdu.

Faaliyetlerin sonlandırılmasının ardından tesiste bulunan hayvanların durumuyla ilgili süreç de netleşti.

Hayvanların, sağlık ve güvenlik şartları gözetilerek uzman ekipler ve ilgili kurumların denetiminde Türkiye’nin farklı illerindeki hayvanat bahçelerine nakledildiği öğrenildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra okul gezileriyle öğrencilerin de uğrak noktası olan tesisin arazisinin, ilerleyen süreçte nasıl değerlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

#Kocaeli
#Darıca
#hayvanat bahçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YAZ TATİLİ SINAV TARİHİ: 2025-2026 okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem...