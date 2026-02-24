Kirli araçları görünce dayanamıyor: Tozlu camları sanat eseri haline getiriyor! Bir bakan bir daha bakıyor

"Gören çok beğeniyor"





Anne Hafize Öztürk, oğlunun resme olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:





"Alper sürekli resim yapıyor. Sergiler açıyoruz. Günde birkaç araca çizim yapıyor. Tozlu araçları görünce dayanamıyor. Pamuklu çubuk ya da peçeteyi fırça gibi kullanıyor. Araçlarının camında resimleri gören sürücüler ise çok beğeniyor."