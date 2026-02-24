Yeni Şafak
Kirli araçları görünce dayanamıyor: Tozlu camları sanat eseri haline getiriyor! Bir bakan bir daha bakıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan, 4 yaşından bu yana resim yapan işitme engelli ressam Alper Kocabıyık, alışılmışın dışında bir tuval kullanıyor. Kocabıyık, tozlu araçların camlarını adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Daha önce kişisel sergi açan ve Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan genç sanatçı, sokakta gördüğü tozlu araçlara kayıtsız kalamıyor. Pamuklu çubuk ve peçeteyi fırça gibi kullanarak araç camlarına çoğunlukla İstanbul manzaraları çizen Kocabıyık, kısa sürede çevrede dikkat çekiyor.

Genellikle İstanbul silüeti, tarihi yapılar ve boğaz manzaralarını işleyen genç, eserlerini büyük bir titizlikle tamamlıyor. Sokaktaki tozlu araçları tuval olarak kullanan genç ressam, sanatı herkesle buluşturmayı hedefliyor. Tozlu araç camlarında hayat bulan İstanbul manzaraları, görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor.

"Tozlu araçları görünce dayanamıyor"


Araç sahiplerinin tepki gösterebileceği endişesini taşısa da sanat tutkusunun ağır bastığını ifade eden Kocabıyık’ın annesi, her gün birkaç araca resim yaptığını söylüyor.

"Gören çok beğeniyor"


Anne Hafize Öztürk, oğlunun resme olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:


"Alper sürekli resim yapıyor. Sergiler açıyoruz. Günde birkaç araca çizim yapıyor. Tozlu araçları görünce dayanamıyor. Pamuklu çubuk ya da peçeteyi fırça gibi kullanıyor. Araçlarının camında resimleri gören sürücüler ise çok beğeniyor."

