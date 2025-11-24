Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin kabirlerinin olduğu ilçe: Yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor

22 bin 346 kişi nüfusu olan Eğil, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir ilçe olarak biliniyor.





İlçede, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Hz. Zülküf ve Hz. Elyasa peygamberlerinin kabirleri yer alıyor. Kabirlerin ilçede olması, kenttin ve ilçenin inanç turizmine katkı sağlıyor. İlçe, inanç turizmiyle yılda 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlıyor.