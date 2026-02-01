Kuşadası’nda şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağanak yağış ile birlikte dolu ve fırtına etkili olurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı sokak ve caddelerde de su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri ve vatandaşlar taşınan çöplerle tıkanan rögarları açmak için seferber oldu.

1 /7 Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde meteorolojiden yapılan uyarılar kapsamında birçok ilçede kriz masası oluşturuldu. Özellikle Aydın’ın batı kesimlerinde etkili olan yağış akşam saatlerinde kendini gösterdi.

2 /7 Kuşadası ilçesinde bir anda başlayan sağanak yağış ve dolu sonrasında birçok sokak ve caddede su baskınları yaşandı. Bazı iş yerleri ve evleri su basarken, ulaşımda da aksamalar oldu.

3 /7 Yağışlara yolda yakalanan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşarken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Olumsuzlukların önlenmesi için teyakkuzda bekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

4 /7 Akan sular ile birlikte taşınan çöpler dolayısıyla tıkanan rögarların açılması ve suyun tahliye edilmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla rögarları temizlemeye çalıştı.

5 /7 Kuşadası’nın en yoğun trafiğinin olduğu yerlerden olan Çevre Yolu Kavşağı da yağışlar nedeniyle kapanırken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.



