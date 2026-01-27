Kütahya-Eskişehir karayolunda meyve yüklü tır devrildi

Kazada sürücünün yara almadığı öğrenilirken, olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Başka bir aracın kazaya karışmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında Kütahya-Eskişehir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.