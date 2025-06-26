Mahalleli isyan etti: İBB dereyi ıslah etmiyor, çevre kokudan geçilmiyor

"Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz hale geliyor"





Mahalle sakinlerinden olan Fatih Ergün ise "Kışın yağmur yağıyor da biraz temizleniyor gibi oluyor ama yazın durum çok kötü. Ne barajdan su salınıyor, ne yukarılardan su geliyor. Su olmayınca da doğal olarak pis koku ve sinekler artıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz hale geliyor. Bolca yolundaki fabrikalardan kimyasal atıklar bu dereye salınıyor. Bu kirli su Alibeyköy Barajı'na kadar ulaşıyor. Arıtılıyor deniyor ama ne kadar arıtılıyorsa artık" şeklinde konuştu.