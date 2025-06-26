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Mahalleli isyan etti: İBB dereyi ıslah etmiyor, çevre kokudan geçilmiyor

Mahalleli isyan etti: İBB dereyi ıslah etmiyor, çevre kokudan geçilmiyor

09:4526/06/2025, Perşembe
IHA
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İstanbul Arnavutköy'de çocuk parkı, cami ve tarım arazilerinin yanından geçen dere, ıslah edilmediği için çevreye kötü koku yayıyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir İBB tarafından ıslah edilmesini bekledikleri derenin özellikle yaz aylarında yaşamı olumsuz etkilediğini belirtip duruma isyan etti. Dron kamerasıyla havadan da görüntülenen dere, çocuk oyun alanlarına, ibadethanelere ve tarım alanlarına yakınlığıyla dikkat çekerken, mahalle sakinleri hem sağlık hem de çevre açısından risklerin her geçen gün arttığını ifade etti.

İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Deresi'ne bağlanan Boğazköy Deresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz bir ıslah çalışması yapılmadığı için birikintiler, çöpler ve suyun akışındaki düzensizlik çevre kirliliğine neden oldu.


Dron kamerasıyla havadan da görüntülenen dere, çocuk oyun alanlarına, ibadethanelere ve tarım alanlarına yakınlığıyla dikkat çekerken, mahalle sakinleri hem sağlık hem de çevre açısından risklerin her geçen gün arttığını ifade etti.

"Herhangi bir temizlik çalışması da görmedik"


Mahalle sakinlerinden olan Sefa Kökten, duruma tepki göstererek, "Evde oturulmuyor sinekten, böcekten. Nereden geldiğini bilmiyoruz; lağım mı, fabrikalardan mı geliyor, belli değil. Aşağılara doğru gelseniz zaten, bizim evin bahçesinden baksanız anlarsınız. Kurban kesiliyor, derelere atılıyor, temizlik yok. Şu anda herhangi bir temizlik çalışması da görmedik. Sözde Bolca'dan başlayıp buralara kadar temizlik yapılacaktı ama henüz bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.


"Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz hale geliyor"


Mahalle sakinlerinden olan Fatih Ergün ise "Kışın yağmur yağıyor da biraz temizleniyor gibi oluyor ama yazın durum çok kötü. Ne barajdan su salınıyor, ne yukarılardan su geliyor. Su olmayınca da doğal olarak pis koku ve sinekler artıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dayanılmaz hale geliyor. Bolca yolundaki fabrikalardan kimyasal atıklar bu dereye salınıyor. Bu kirli su Alibeyköy Barajı'na kadar ulaşıyor. Arıtılıyor deniyor ama ne kadar arıtılıyorsa artık" şeklinde konuştu.

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