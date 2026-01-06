Mahalleyi üst geçitle ortadan ikiye böldüler: Yaşlılar ve engelliler yolun karşı tarafına geçemiyor

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, "Gündoğdu Mahallesi’ni çevre yolu ikiye böldüğü için mahallemiz sağlı sollu ayrılmış durumda. Böyle olunca ne oluyor? Sağlık ocağı, su bankamatiği, ekmek büfesi, pazar yeri ve eczane; hepsi tek bir tarafta kalıyor. Ancak mahallemiz tam ortadan bölündüğü için nüfusun neredeyse yarısı diğer tarafta yaşıyor ve bu insanlar ihtiyaçları için karşıya geçmek zorunda kalıyor. Çevre yolu bizi ikiye bölüyor ancak üst geçitlerde asansör olmadığı için halkımız karşıya geçemiyor, mağdur oluyor. Çoğu insanımız mecburen anayoldan geçmeye çalışıyor; bu yüzden maddi hasarlı ve maalesef ölümlü birçok kaza yaşandı. Mahallemizdeki 3 üst geçidin üçü de sadece merdivenli. Bu yüzden engellilerimiz, tekerlekli sandalyeye bağlı olanlar, yaşlılarımız ve çocuk arabalı aileler buradan geçemiyor. Göreve geldiğimizden beri sürekli "asansör" diyoruz" dedi.



