Mahalleyi üst geçitle ortadan ikiye böldüler: Yaşlılar ve engelliler yolun karşı tarafına geçemiyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde ortasından geçen çevre yolu nedeniyle ikiye bölünen Gündoğdu Mahallesi’nin iki yakasını birbirine bağlayan üst geçidi yaklaşık 1 saatte tırmanan yaşlılar, başta sağlık olmak üzere birçok hizmete ulaşmakta güçlük çekiyor. Engelliler ve çocuklu aileler de yolun karşı tarafına geçmekte büyük zorluk yaşıyor.
Odunpazarı ilçesinde bulunan Gündoğdu Mahallesi’nin ortasından geçen çevre yolu bölgeyi ikiye bölüyor. Mahallenin bir kısmından diğerine geçmek için ise 3 adet üst geçit ve araçlar için 1 altgeçit kullanılıyor. Oldukça yüksek olan üst geçidi kullanmak istemeyen bazı duyarsız vatandaşlar akan trafiğin arasından mahallenin karşı yakasına geçmeye çalışıyor. Bölgede yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara araç çarpması sonucunda birçok trafik kazası meydana geliyor. Üst geçidi kullanmak ise yürümekte güçlük çeken yaşlı vatandaşları oldukça zorluyor. Yürümekte güçlük çeken vatandaşlar eczane, alışveriş ve hastaneye ulaşım konusunda bahse konu üst geçitlerin basamaklarını güçlükle tırmanıyor. Yaşlıların üst geçidi kullanarak karşıya geçmesi ise 1 saat sürüyor. Mahallede sakinleri daha hızlı ve güvenli şekilde karşı tarafa geçebilmek için üst geçitlere asansör yapılmasını talep ediyor.
Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, "Gündoğdu Mahallesi’ni çevre yolu ikiye böldüğü için mahallemiz sağlı sollu ayrılmış durumda. Böyle olunca ne oluyor? Sağlık ocağı, su bankamatiği, ekmek büfesi, pazar yeri ve eczane; hepsi tek bir tarafta kalıyor. Ancak mahallemiz tam ortadan bölündüğü için nüfusun neredeyse yarısı diğer tarafta yaşıyor ve bu insanlar ihtiyaçları için karşıya geçmek zorunda kalıyor. Çevre yolu bizi ikiye bölüyor ancak üst geçitlerde asansör olmadığı için halkımız karşıya geçemiyor, mağdur oluyor. Çoğu insanımız mecburen anayoldan geçmeye çalışıyor; bu yüzden maddi hasarlı ve maalesef ölümlü birçok kaza yaşandı. Mahallemizdeki 3 üst geçidin üçü de sadece merdivenli. Bu yüzden engellilerimiz, tekerlekli sandalyeye bağlı olanlar, yaşlılarımız ve çocuk arabalı aileler buradan geçemiyor. Göreve geldiğimizden beri sürekli "asansör" diyoruz" dedi.
Konuyla alakalı konuşan 84 yaşındaki Halil Eren, "Çoğu zaman karşıya geçemiyorum. Dolaşmak zorunda kalınca da yol 1 saate yakın sürüyor" diye konuştu.
Yürüme güçlüğü çeken 75 yaşındaki Ayşe Eren şöyle konuştu:
"Benim içim buruk yavrum, ameliyat oldum, yürüyemiyorum. Kalp var, böbrek hastalığı var, anjiyo oldum; zor oluyor. Karşıya geçemiyoruz. Ancak oğlumun arabasıyla geçebiliyorum, başka türlü imkânım yok. Asansör olsun yavrum, bize de kolaylık olsun; tek derdimiz bu. Arabaya inip binerken bile zorluk çekiyorum."