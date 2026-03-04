Yeni Şafak
Mart kapıdan baktırdı: Güne 15 santimetre karla uyandılar

09:464/03/2026, Çarşamba
IHA
Bayburt’ta, son birkaç gündür yazdan kalma güneşli günler yaşanırken gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Yer yer 15-20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü akıllara getirdi.

Ramazan ayı ve kar nedeniyle Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar dükkan önlerini ve araçlarının üzerindeki karları temizleyerek güne başladı.


Kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.


İş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yürütülen çalışmalarla, araçlar halat yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek güvenli alanlara alındı.


Ekiplerin öncelikli olarak ana bağlantı ve grup köy yollarında yoğun çalışmalar yürüttüğü, tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yollarda kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

