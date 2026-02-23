Meriç Nehri'nde kırmızı alarm: Debi hızla yükseliyor

Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor. Bölgedeki yoğun yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan kontrollü su salımı, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerini uzun süredir yükseltiyor. Son bir aydır artış eğiliminde olan nehirler, iki hafta önce kısa süreli taşkınlar yaşadıktan sonra yeniden yataklarına döndü.

1 /8 Geçen hafta başında ise Tunca, özellikle yatağına yakın köylerdeki tarım arazileri ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'ndaki taşkını sonrası Meriç'e katıldığı Kirişhane bölgesinde de taşkın yaptı.

2 /8 Meriç'in su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca Nehri, kent merkezinde de yükselmeye başladı.

3 /8 Gözleri neredeyse kapanma düzeyine gelen nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.

4 /8 Meriç Nehri'nde de debi oldukça yükseldi. Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde Meriç yatağına sınırda akıyor.

5 /8 Debisi, 1431 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nde yazlık ve kışlık seddeleri suyun aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

6 /8 Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç "kırmızı" ikaz seviyesinde takip ediliyor.

7 /8 Olası taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.