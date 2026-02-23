Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meriç Nehri'nde kırmızı alarm: Debi hızla yükseliyor

Meriç Nehri'nde kırmızı alarm: Debi hızla yükseliyor

10:5823/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor. Bölgedeki yoğun yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan kontrollü su salımı, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerini uzun süredir yükseltiyor. Son bir aydır artış eğiliminde olan nehirler, iki hafta önce kısa süreli taşkınlar yaşadıktan sonra yeniden yataklarına döndü.

Geçen hafta başında ise Tunca, özellikle yatağına yakın köylerdeki tarım arazileri ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'ndaki taşkını sonrası Meriç'e katıldığı Kirişhane bölgesinde de taşkın yaptı.

Meriç'in su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca Nehri, kent merkezinde de yükselmeye başladı.

Gözleri neredeyse kapanma düzeyine gelen nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.

Meriç Nehri'nde de debi oldukça yükseldi. Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde Meriç yatağına sınırda akıyor.

Debisi, 1431 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nde yazlık ve kışlık seddeleri suyun aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç "kırmızı" ikaz seviyesinde takip ediliyor.

Olası taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden ekipler kente gelerek görev yerlerinde beklemeye başladı.

#Meriç Nehri
#Edirne
#kırmızı alarm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ankara kurası