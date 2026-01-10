Meslek lisesinde üretilen elektrikli tekneyle karbon salımının azaltılması hedefleniyor

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğündeki WAVE Projesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez denizcilik meslek lisesinde üretilen elektrikli ve çevre dostu alüminyum tekneyle sektörde karbon salımının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 90'ını taşıyan denizcilik sektörü, yüksek karbon yoğunluğu nedeniyle insan kaynaklı sera gazı salımlarında önemli bir paya sahip. Bu kapsamda, sektörün karbon ayak izinin düşürülmesi için atılacak adımlarda çevreci deniz araçlarının geliştirilmesi öne çıkıyor.
Bu doğrultuda, Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Pomorska Skola Zadar ve Constanta Maritime University ortaklığında "WAVE: Canlı ve Çevre Dostu Bir Denizcilik Eğitimi İçin Eylemleri Birleştirmek" projesi yürütülüyor.
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atilla Yurdagül, AA muhabirine, proje kapsamında elektromobilite, enerji verimliliği, çevreci sevk ve idare sistemleri ve yenilikçi deniz araçlarının tasarımına odaklanan AR-GE temelli faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Projenin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlandığını belirten Yurdagül, "İklim değişikliği sebebiyle bizim de uhdemizde olan denizcilik kültürünü deniz araçları yapımına entegre ederek çevreci, yeşil dostu ve sürdürülebilir atölye imalatlarıyla projede olmak istedik." dedi.
Öğrenciler projeyle çevre bilinci ve yeşil inovasyon kültürü kazanıyor
Yurdagül, geri dönüştürülebilir ve yakıt verimliliğiyle emisyonların azaltılmasını hedefleyen alüminyum tekne üretimi üzerinde çalıştıklarına işaret ederek tekne kabuğunun üretim sürecinde öğrencilerin aktif rol aldığını, bu sayede çevre bilinci ve yeşil inovasyon yaklaşımı kazandıklarını dile getirdi.
Gemi ve yat tasarımcıları tarafından tasarlanıp projelendirilen, denizle uyumuna ilişkin tüm bilimsel ve mühendislik hesapları tamamlanan teknenin prototipinin 3D yazıcılarla üretildiğini ve süreçlerin öğrencilere öğretilerek imalata geçildiğine dikkati çeken Yurdagül, "Bu alüminyum tekne, Türkiye'de denizcilik meslek liseleri bünyesinde ilk kez imal edilen, elektrik sevk sistemine sahip." ifadesini kullandı.
Atilla Yurdagül, teknenin üretiminin en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını belirterek devamında Romanya ve Hırvatistan'da öğrenciler için bilgilendirme toplantıları ve ziyaretlerin yapılabileceğini kaydetti.
"Teknemizin ekosisteme güzel avantajlar sağlayacağına inanıyoruz"
Öğrencilerin yat ve gemi inşasına dair temel denizcilik bilgisi edindiklerini, denizcilik tarihi ve edebiyatına hakim olmalarını sağladıklarının altını çizen Yurdagül, "Çevre dostu öğrencilerimizin gemilerin makine sevkleriyle ilgili yeni bir teknolojiyle, hibritle tanışmasını da sağladık. Bu anlamda elektrik enerjisiyle hareket eden teknemizin ekosisteme güzel avantajlar sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Okul Müdürü Yurdagül, eğitimci ve öğrencilerin deniz ekosistemleri, yeşil teknolojiler ve sürdürülebilir gemi uygulamaları konusundaki bilgi ve becerilerini en az yüzde 70 artırmayı amaçladıklarına işaret ederek kalıcı eğitim kaynakları oluşturmayı ve mezunların sürdürülebilir denizcilik sektöründe istihdam edilebilirliğini yüzde 20 yükseltmeyi öngördüklerini dile getirdi.
Bundan sonraki aşamada, teknenin denize indirileceğinin bilgisini veren Yurdagül, deniz suyu üzerindeki olası etkilerle karbon ayak izine ilişkin değerlendirme ve izleme çalışmalarıyla elde edilecek veriler hakkında diğer ülkelerin bilgilendirileceğini ifade etti.
"Küçüklüğümden beri zaten kendi teknemi yapmayı düşünüyordum, istiyordum"
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Ağcabay da projede görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek teknenin en önemli çevreci özelliklerinden birinin, yakıt tasarrufu sağlayan tasarımı olduğunu vurguladı.
İmalatının her aşamasında görev aldığı 6,5 metrelik alüminyum tekne sayesinde, kaynak makinesi gibi el aletlerini kullanmayı öğrendiğini söyleyen Ağcabay, "Küçüklüğümden beri zaten kendi teknemi yapmayı düşünüyordum, istiyordum. İleride de umarım onu başaracağım. Burada ustalarımız, hocalarımız sağ olsun eğitimler veriyor. Tekneyi yapmamızı sağlıyor." dedi.
Projede görev alan 11. sınıf öğrencisi Buse Nur Demircan da teknenin üretim aşamasında ham maddeyi atık çıkarmamak üzere en verimli şekilde kullanmaya dikkat ettiklerini belirtti.
Demircan, proje sayesinde tekne üretiminin mekanik kısmını öğrendiklerine işaret ederek "Zaten birleştirme kısmını biz yaptık. Çizimini öğrendik, çizim dersleri alıyoruz burada. Okumasını, yapmasını, ahşap olarak da alüminyum olarak da geliştirmeye başladık kendimizi." ifadelerini kullandı.
Projenin kendisine teorik ve pratik açıdan birçok kazanım sağladığını ifade eden 11. sınıf öğrencisi Yusuf Samet Bayram ise ailesinin kendisinin kaptan olmasını çok istediği için denizcilikle ilgili bir meslek dalına yöneldiğini anlattı.