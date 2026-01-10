Meslek lisesinde üretilen elektrikli tekneyle karbon salımının azaltılması hedefleniyor





Gemi ve yat tasarımcıları tarafından tasarlanıp projelendirilen, denizle uyumuna ilişkin tüm bilimsel ve mühendislik hesapları tamamlanan teknenin prototipinin 3D yazıcılarla üretildiğini ve süreçlerin öğrencilere öğretilerek imalata geçildiğine dikkati çeken Yurdagül, "Bu alüminyum tekne, Türkiye'de denizcilik meslek liseleri bünyesinde ilk kez imal edilen, elektrik sevk sistemine sahip." ifadesini kullandı.





Atilla Yurdagül, teknenin üretiminin en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını belirterek devamında Romanya ve Hırvatistan'da öğrenciler için bilgilendirme toplantıları ve ziyaretlerin yapılabileceğini kaydetti.