Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 29 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteorolojinin hava durumu tahmin haritasına göre, 29 ilde bugün yağış bekleniyor.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
ANKARA: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
İZMİR: Parçalı bulutlu 23 derece
ADANA: Az bulutlu 32 derece
ANTALYA: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece
SAMSUN: Parçalı bulutlu 18 derece
TRABZON: Parçalı bulutlu 18 derece
ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu 15 derece
DİYARBAKIR: Az bulutlu 24 derece
KONYA: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
MALATYA: Parçalı ve az bulutlu 19 derece