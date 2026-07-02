Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi: TBMM'de kritik 'Öğrenci affı' mesaisi

Kapsam ve şartlar





AK Parti, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.





Özlem Zengin'in, sürecin resmiyet kazanmasını takiben detaylı bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Bu toplantıda, kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında gelen affın tam olarak kimleri kapsayacağı, geri dönüş için hangi şartların aranacağı ve resmi başvuru takviminin nasıl işleyeceği gibi kritik başlıkların tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması bekleniyor.