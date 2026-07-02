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Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi: TBMM'de kritik 'Öğrenci affı' mesaisi

Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi: TBMM'de kritik 'Öğrenci affı' mesaisi

12:442/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Üniversite eğitimleri yarıda kalan binlerce kişinin umutla beklediği af düzenlemesinde sona gelindi. Milyonların gözünü çevirdiği öğrenci affı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Çeşitli nedenlerle yükseköğrenim hayatına ara vermek zorunda kalan binlerce kişinin büyük bir umutla beklediği öğrenci affında kritik viraja girildi. Eğitim haklarına yeniden kavuşma hayali kuranları yakından ilgilendiren yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan bu önemli kanun teklifi, bugün resmi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kapsam ve şartlar


AK Parti, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.


Özlem Zengin'in, sürecin resmiyet kazanmasını takiben detaylı bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Bu toplantıda, kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında gelen affın tam olarak kimleri kapsayacağı, geri dönüş için hangi şartların aranacağı ve resmi başvuru takviminin nasıl işleyeceği gibi kritik başlıkların tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması bekleniyor.

Yarım kalan eğitim hayatı için bir fırsat

Meclis sürecinin fiilen başlaması, üniversite sıralarından çeşitli zorunluluklar veya sebeplerle kopmak durumunda kalan kişiler için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.



Düzenlemenin yasalaşması halinde, eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler, yasal çerçevede belirlenecek başvuru ve dönüş koşullarını yerine getirerek okullarına kaldıkları yerden devam etme şansı yakalayacak. Tüm Türkiye'de binlerce kişinin yakından takip ettiği bu süreçte, bugün yapılacak resmi sunum ve ardından paylaşılacak detaylar belirleyici olacak.

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