Narin'i arama çalışmaları üçüncü gününde: 9 bin 300 araç kontrol edildi

‘Gören, duyan haber versin'

Narin'in babası Arif Güran, arama kurtarma faaliyetlerine katılan herkese teşekkür ederek, "Gören, duyan Allah rızası için bize haber versin. Dün Sayın Valimiz de buraya geldi, İçişleri Bakanımızla da görüştüm. Allah hepsinden razı olsun. Verdikleri mücadele az bir şey değildir. Biz şu anda burada oturuyoruz ama onlar oturmuyorlar. Bu bir gerçektir. Özellikle, jandarma ve AFAD. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medyadan paylaşanlar, dua edenlerden, bizi arayıp soranlardan, eğer bir haberiniz, bir iğne ucu kadar da olsa Allah rızası için bize haber verin. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gereken her şey yapılıyor” dedi.