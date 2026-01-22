Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İlk evini alana kredi müjdesi
Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evini alacak vatandaşlara kredi kolaylığı sağlanması kararlaştırıldı. BDDK bir hafta içinde duyuracağı düzenlemeyle ilk kez konut alacaklar için bankaların kredi risk ağırlığını düşürecek. Bankalar, kredi miktarı ve tahsisi konusunda daha rahat davranacak.
Ortak şemsiye İslam kardeşliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye yönetiminin toprak bütünlüğü için Halep, Rakka ve Deyrizor’da yaptığı operasyonlara destek verdi. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların tek yürek olarak bölgenin sorunlarını birlikte çözeceğini belirten Erdoğan, “Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz vardır: O da İslam kardeşliğidir” dedi.
Galatasaray son maça taşıdı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid’le berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Simeone ile geriye düşse de Llorente’nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ve 10 puana yükselerek son maç öncesi üst tur şansını artırdı.