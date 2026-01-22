Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ortak şemsiye İslam kardeşliği

Ortak şemsiye İslam kardeşliği

04:0022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İlk evini alana kredi müjdesi

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evini alacak vatandaşlara kredi kolaylığı sağlanması kararlaştırıldı. BDDK bir hafta içinde duyuracağı düzenlemeyle ilk kez konut alacaklar için bankaların kredi risk ağırlığını düşürecek. Bankalar, kredi miktarı ve tahsisi konusunda daha rahat davranacak.

Ortak şemsiye İslam kardeşliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye yönetiminin toprak bütünlüğü için Halep, Rakka ve Deyrizor’da yaptığı operasyonlara destek verdi. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların tek yürek olarak bölgenin sorunlarını birlikte çözeceğini belirten Erdoğan, “Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz vardır: O da İslam kardeşliğidir” dedi.

Galatasaray son maça taşıdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid’le berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Simeone ile geriye düşse de Llorente’nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ve 10 puana yükselerek son maç öncesi üst tur şansını artırdı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri