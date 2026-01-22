Ortak şemsiye İslam kardeşliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye yönetiminin toprak bütünlüğü için Halep, Rakka ve Deyrizor’da yaptığı operasyonlara destek verdi. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların tek yürek olarak bölgenin sorunlarını birlikte çözeceğini belirten Erdoğan, “Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz vardır: O da İslam kardeşliğidir” dedi.