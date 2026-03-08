Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Keskin, merkezde ikinci günü olduğunu anımsatarak, "Palandöken ulaşım açısından çok avantajlı, İstanbul'dan uçağa bindim, çok kısa süre sonra Erzurum'a vardım. Havaalanından kayak merkezine ulaşım çok basit, şehir içindeki ulaşımda oldukça gelişmiş. Şehir merkezinden ve çevreden kayak merkezine kolay şekilde ulaşılabilir. Pistler çok keyifli, heyecanlı, ramazan ayında olmamıza rağmen rahatsız etmeyecek şekilde yoğunluk var." diye konuştu.







