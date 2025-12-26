Pandemide maket yapımını öğrendi: 25 bin objeyle çocukluğunun geçtiği sinema ve çevresini ortaya çıkardı





Maket yapımında her geçen gün biraz daha ustalaşan Yılmaz Küçükoğlu, çocukluğunun geçtiği, Erzurum'un önemli mekanlarından Dadaş Sineması ve çevresindeki iş yerlerinin de maketini yaptı. Küçükoğlu, tek bir fotoğraf karesine bakarak tamamladığı maketinde 25 bin obje kullandı.





Yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından tamamladığı maketi iş yerinde sergileyen Yılmaz Küçükoğlu, "Dadaş sineması ve çevresi Erzurum'un bir zamanlar en önemli merkeziydi. Mesaisini tamamlayan ya da okulundan çıkan öğrenciler buraları dolaşmadan eve gitmezdi. Ben de çocukluğum için önemli olan bu mekanı fotoğraf karesinden yola çıkarak hafızamda canlandırdığım şekliyle çizdim" diye konuştu.