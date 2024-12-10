Rejimin en karanlık yüzü: Sednaya

İnsanlığın bittiği yer

Baas rejiminin işkence merkezlerinden biri olan Sednaya Hapishanesi'nde yerin üç kat altında tutulan binlerce mahkum olduğu ortaya çıktı. Rejimin özel tekniklerle kilit vurduğu hücrelerin açılması için çalışmaların yürütüldüğü hapishanede, bir yandan da mahkumları dışarı çıkarmak için tüneller kazılıyor. Yeni Şafak, hapishaneden serbest kalanlar ve ailelerini arayanlarla görüştü.