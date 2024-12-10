Rejimin en karanlık yüzü: Sednaya

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Asgari ücrette ilk mesai
2025 yılı asgari ücreti için taraflar bugün toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanacak komisyonun bu yılki hedefi işçi, işveren ve devlet tarafının ortak mutabakata varması. Asgari ücret için kulislerde konuşulan en yüksek rakam yüzde 40 artış ile 24 bin TL’yi bulması.
İnsanlığın bittiği yer
Baas rejiminin işkence merkezlerinden biri olan Sednaya Hapishanesi'nde yerin üç kat altında tutulan binlerce mahkum olduğu ortaya çıktı. Rejimin özel tekniklerle kilit vurduğu hücrelerin açılması için çalışmaların yürütüldüğü hapishanede, bir yandan da mahkumları dışarı çıkarmak için tüneller kazılıyor. Yeni Şafak, hapishaneden serbest kalanlar ve ailelerini arayanlarla görüştü.
Aslan yürüyüşü
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yaşadığı tüm zorluklara rağmen şampiyonluk yolundaki yürüyüşüne tüm gücüyle devam ediyor. Son olarak 10 kişi kaldığı Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılı takımda, mevkisi dışında oynayan futbolcular sahada fark oluşturdu.