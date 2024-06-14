Rezidansta korkunç olay: Arızalanan asansörde mahsur kalan kişi kurtarılırken öldü

Ersin Öztürk ile aynı blokta yaşadığı söyleyen Özkan Güldalı ise, "Ben de aynı blokta oturuyorum. Diğer blokların asansörlerini kullanmak bize yasak. 10-15 dakika önce bu asansörü ben de kullandım. Kaza benim de başıma gelebilirdi. Talihsiz bir olay yaşandı. Sorumlulardan şikayetçiyiz, ihmalkarlık söz konusu. Zaten yeşil etiketten daha yeni mavi etikete düşmüş. Müthiş bir ihmalkarlık var. Aynı asansörü bende kullandım hatta komşum da şahit. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.