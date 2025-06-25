Samsun'da yayaların ölümle dansı: 'Yiyeceğim bozulmasın diye kestirmeden geçtim'

"Araç yoğunluğu var, karşıya geçmek zor"





Bazı vatandaşlar ise meydandaki kavşakta araç yoğunluğunun fazla olduğunu, bu nedenle güvenli bir şekilde karşıya geçmekte zorlandıklarını dile getirerek, tam bu noktaya yeni bir yaya geçidi yapılması çağrısında bulundu.







