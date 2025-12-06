Yeni Şafak
Şanlıurfa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa’da bir okulda 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı. 

Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. 

İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


