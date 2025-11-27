Yeni Şafak
Sapanca Gölü'ndeki kuraklığa böyle dikkat çekti: Suyun olduğu yerde insanlar mangal yapıyor

23:4627/11/2025, Perşembe
DHA
Sakarya'da bulunan Sapanca Gölü’nde su seviyesi gözle görülür şekilde azalırken, bir vatandaş cep telefonuyla suların çekildiği alanda yürüyen ve mangal yapan kişileri görüntüledi.

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür şekilde azaldı.

Gölün Arifiye ilçesi kıyılarında bir vatandaş, suyun çekildiği alanda yürüyenleri ve mangal yapanları cep telefonuyla görüntüledi. 

Görüntüleri kaydeden vatandaş, “Size son durumu şöyle anlatayım. Buralar hep gölün üstündeydi. Suyun olduğu yerde insanlar mangal yapıyor şu an. Son durum bu" diye konuştu. 

#Sapanca Gölü
#Kuraklık
#Mangal
