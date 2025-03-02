Selimiye'nin mahyası Yunanistan'dan da görünüyor

"Yunanistan'ın köylerinde de görünecek"





52 yıl boyunca mahya sanatını yaptığını ifade eden ustalardan Kahraman Yıldız, 450 yıllık Osmanlı Cihan Devleti yadigarı olan bir mesleği yaptığını belirterek, "Tabi kolay bir meslek değil ama ata yadigarı olan bir meslektir. Mahyanın doğum yeri İstanbul Sultanahmet Camisi'dir. Ama gelenek olarak İstanbul'daki Selahattin camilerde Bursa ve Edirne Selimiye Camisi'nde mahyalar asıyoruz. Yaptığımız işin zorlukları var ama akşam mahya yanınca bütün yorgunluğumuz geçiyor. Büyük usta Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Selimiye Camisi'ne mahya asmak benim için büyük bir şereftir. Biz bugünkü şartlarımızla bu camiyi taçlandırıyoruz. İlk yazımız ‘hoş geldin on bir ayın sultanı' oldu. Edirne halkının haricinde sınır ötesindeki ülkelerde Selimiye Camisi'ndeki mahyayı akşam yanınca görüyorlar. Çünkü Selimiye zirvede olan bir cami olduğu için Yunanistan'ın köylerinde de görünecek" dedi.