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Sınav öncesi talihsiz olay: Ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı

10:54 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:11 - 9/06/2024 Pazar
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Kimlik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, genç kız ise duygu dolu anlar yaşadı.

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Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. 

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İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı. 

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Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti.

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Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.

#Kocaeli
#Kartepe
#AYT
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