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Şırnak'ta zırhlı araç takla attı: 2 polis yaralı

Şırnak'ta zırhlı araç takla attı: 2 polis yaralı

16:216/07/2026, Pazartesi
DHA
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı aracın takla attığı kazada 2 polis memuru yaralandı. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, Cizre ilçesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki zırhlı polis aracı, iddiaya göre önünde ilerleyen araca çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. 



Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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