Şırnak'ta zırhlı araç takla attı: 2 polis yaralı

Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



