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Sivas Sibirya'ya döndü: 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Sivas Sibirya'ya döndü: 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

12:4523/03/2025, Pazar
IHA
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Sivas'ta bahar ayında etkili olan Sibirya soğukları, tarihi mekanlarda yer yer 2 metrelik buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

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