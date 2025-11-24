Son 65 yılın en kurak yılını yaşayan Hatay’da kentin içme suyunu karşılayan barajın su seviyesi yüzde 6’ya düştü





BÖLGENİN EN YAŞLI İNSANLARINDAN ARİF KAYA: BU KADAR DÜŞTÜĞÜNÜ HİÇ GÖRMEDİM





Karaçay Barajı’nın ilk defa susuzluk ve kuraklıktan dolayı bu hale geldiğini ifade eden vatandaş Arif Kaya, "Karaçay Barajı; Batıayaz, Çamlıyayla, Gömmece, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca Mahallesi gibi birçok yerin içme suyu ve arazilerin sulamasını karşılıyor. Bu yıl kuraklık oldu. Barajımız susuzluktan bu hale geldi. İlk defa bu yıl barajımız bu kadar susuz kaldı. Bu seviyeye önceden hiç düşmedi. Sadece bu yıl bu seviyeye kadar düştü. Ben buranın en yaşlı insanlardanım, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesini bu kadar düştüğünü görmedim. Geçenlerde burada kuvvetli yağmurlar oldu ama hala bu seviyede kaldı. İnşallah gelecek yıl kuraklık geçmez ve yağışlı olur. Bu baraj kentteki ilçeler ve mahallelerin su ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.







