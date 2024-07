Sultanahmet'teki elektrik kesintilerine esnaftan tepki: Gıda malzemelerimiz çöp oluyor mağdur durumdayız

'2 milyon lira zarar oldu'

Restoran işletmecisi Murat Köylü, "Restoran işletmecisiyiz. Son iki haftada bu bölge de çok elektrik kesintisi oluyor. Malum her dükkânın da jeneratörü yok, soğuk hava deposu yok. Herkes şöyle düşünüyor beş yıldızlı otel, bir sürü apart var oteller var jeneratörü olmayan oteller var restoranlar var dükkanlar var, bunların hepsi mağdur. Her gün elektrik gidiyor, her gün bir elektrik arızası yani burası turizm kalbi, öyle var sayıyoruz ama biz turistlere bunu açıklayamıyoruz. Arıyoruz, 3 saat sonra 5 saat sonra. Çok mağdur olduk bir sürü malı çöpe dökmek zorunda kaldık. Son iki haftadır ama Allah'ın her günü gitmeye başladı artık. Bazen küçük esnaflar jeneratör alıyor dışarı koyuyor burası Afganistan'a döndü, motor sesi geliyor. Bozulan mal, et hepsi çöpe gidiyor. Milli servet bunlar çöpe gidiyor, abartısız iyi rakamlar oldu. 2 milyon arasında iki haftada zarar oldu" şeklinde konuştu.





Başka bir esnaf Tuncay Tokgün, "Elektrik gitmelerinden dolayı kendi dükkânımda ağırlayamıyorum müşterilerimi. İster istemez yurt dışından telefon ediyorlar, geleceğiz mağazanızı göreceğiz diye, elektrikler kesik karşılayamıyoruz, mağduruz bu yüzden. İki haftadır nereden bakarsan 3-4 müşterim kaçtı, turizm işi yapıyorum ben" ifadelerini kullandı.