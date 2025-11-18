Yeni Şafak
Sultanbeyli'de iki katlı evin çatısı alev alev yandı

00:3218/11/2025, Salı
DHA
Sultanbeyli'de iki katlı evin çatısı bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

 Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. 

#İstanbul
#Sultanbeyli
#Yangın
