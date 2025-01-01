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Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tarım, turizm ve sanayiyle kalkınacak
Yeni GAP Eylem Planı kapsamında, bölgede 198 proje devreye alınacak. Bu sayede kişi başına yıllık gelirde 49 bin liralık artış sağlanacak. 2028 yılına kadar planlanan yatırımlar doğrultusunda, tarıma 4,6 milyar lira, turizme 19,3 milyar lira, sanayiye ise 16,1 milyar lira ödenek ayrıldı.
Suriye politikasına destek yüzde 72
AK Parti’nin 10-12 Aralık’ta yaptırdığı anket Suriye ezberlerini bozdu. Vatandaşların yüzde 72’si Suriye politikası dahil hükümetin dış politikasına destek verdiğini söyledi. Bu sonuç, “Esed’e tepki”, “muhaliflere destek” ve “sığınmacılara yönelik açık kapı politikasını”nın iddiaların aksine halkta karşılık bulduğunu gösteriyor.
Umutlar yeşerdi
2024 yılını sportif ve yönetimsel anlamda kötü bir performansla geride bırakan Beşiktaş, 2025’e umutlu bakıyor. Başkanlığa Serdal Adalı’nın seçilmesi, teknik direktörlük için de Sergen Yalçın’ın adının geçmesi taraftarları umutlandırıyor.