Suriye politikasına destek yüzde 72

Tarım, turizm ve sanayiyle kalkınacak

Yeni GAP Eylem Planı kapsamında, bölgede 198 proje devreye alınacak. Bu sayede kişi başına yıllık gelirde 49 bin liralık artış sağlanacak. 2028 yılına kadar planlanan yatırımlar doğrultusunda, tarıma 4,6 milyar lira, turizme 19,3 milyar lira, sanayiye ise 16,1 milyar lira ödenek ayrıldı.



