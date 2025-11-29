Tamamen doğal yöntemlerle yetişiyor: Çiftçiler talebe yetişmekte zorlanıyor

İlçede 81 üreticinin tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle karadut yetiştirdiğini belirten çiftçilerden Tunahan Yağınlı ve Sevgi Yağınlı, talebin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Dut hasadı bu yıl çok verimli geçiyor. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Hasadımız mayıs ayına kadar sürecek. Fiyat ve verim üreticiyi mutlu etti" dedi.