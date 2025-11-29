Yeni Şafak
Tamamen doğal yöntemlerle yetişiyor: Çiftçiler talebe yetişmekte zorlanıyor

13:3129/11/2025, Cumartesi
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen turfanda karadut hasadı başladı. Karadutların yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak'a ihraç ediliyor.

Silifke Ovası'nda yaklaşık 250 dönümlük alanda yetiştirilen karadut hasadından 600 ton rekolte bekleniyor.

Tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle yetiştirilen karadut üretimin yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak'a ihraç edilirken, kalan yüzde 30'u iç pazarda tüketiciyle buluşuyor.

Aroması, iri taneleri ve raf ömrünün uzunluğu ile talep gören karadutun bahçede kilosu 150 liradan alıcı buluyor.


İlçede 81 üreticinin tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle karadut yetiştirdiğini belirten çiftçilerden Tunahan Yağınlı ve Sevgi Yağınlı, talebin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Dut hasadı bu yıl çok verimli geçiyor. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Hasadımız mayıs ayına kadar sürecek. Fiyat ve verim üreticiyi mutlu etti" dedi. 

