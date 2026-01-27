Yeni Şafak
Tekirdağ’da alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

00:2527/01/2026, Salı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

Kaza, Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Marmaracık istikametine seyreden B.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine ve bariyerlere çarptı.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü B.B. kazayı yara almadan atlatırken, devrilen aydınlatma direği ve bariyerlerde hasar meydana geldi. Kaza esnasında fırlayan cisimler nedeniyle karşı yönden gelen otomobilde de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Bölge Trafik, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü B.B.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemleri için karakola sevk edildi.

