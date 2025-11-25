Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ’da ilginç kaza: Bariyere çarpan araç dik durdu, iki kişi yaralandı

Tekirdağ’da ilginç kaza: Bariyere çarpan araç dik durdu, iki kişi yaralandı

18:4325/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Tekirdağ-Kırklareli yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Aracın dik şekilde durduğu ilginç kazada 2 kişi yaralandı.

Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerinde A.Ç.’nin kullandığı 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından dik şekilde durdu.

Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Tekirdağ
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsa geriledi, altın değer kazandı: İşte piyasalarda günün tablosu