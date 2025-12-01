Telefon sahipleri dikkat: O süre 3 aya düştü! Uymayanın hattı otomatik kapanacak

UYUM SÜRECİ VE AĞIR CEZALAR





Yabancı uyruklu aboneler için 6 aylık bir uyum süreci öngörülüyor. Bu süre zarfında hatlarını yeni düzenlemeye uygun hale getirmeyen veya kimliği teyit edilemeyen kişilerin hatları, ek başvuru süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde iletişime kapatılacak.





Düzenlemeye aykırı hareket eden GSM operatörlerine ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Kurallara uymayan işletmecilere, aykırılık tespit edilen her bir hat için 20 bin lira idari para cezası kesilecek.



