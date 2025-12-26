Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını kaybetti: Sürücü suçlamayı kabul etmedi

Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını kaybetti: Sürücü suçlamayı kabul etmedi

10:1326/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tırın çarptığı öne sürülen yaya yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü, yayaya kendisinin çarpmadığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde, M.S. idaresindeki 06 CVJ 390 plakalı tırın, yaya Mehmet Demirkol’a (60) çarptığı iddia edildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demirkol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay yerinde bekleyen tır sürücüsü M.S., polise verdiği ilk bilgide Mehmet Demirkol’a kendisinin çarpmadığını iddia etti. Kazanın kesin oluş şekli henüz belirlenemezken, olay yeri ekipleri bölgede ve tırda incelemelerde bulundu. M.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#kocaeli
#izmit
#tır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılma nasıl olacak?