Trafik çilesi: Haftanın son mesai gününde İstanbul trafiği kilitlendi, yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı

19:3030/01/2026, Cuma
IHA
İstanbul’da haftanın son gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 87’e ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle arttı.

Avrupa Yakası’nda, D-100 karayolunda, Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler, Bakırköy’de araçlar adeta durma noktasına geldi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 87 olarak ölçüldü. 

D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken trafik durma noktasına geldi.

#Trafik
#Yoğunluk
#İstanbul
