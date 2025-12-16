Ukrayna yollarında yer alan bazı trafik işaretleri, sürücüler için adeta bir bilmeceye dönüşebiliyor. Kavisli ok ve kalkanı andıran sembollerle dikkat çeken bu tabela, ilk bakışta farklı anlamlar yüklenmesine neden oluyor. Oysa işaretin gerçek mesajı bambaşka…

1 /7 Ukrayna yollarında sürücülerin sıkça karşılaştığı ancak anlamı en çok yanlış yorumlanan trafik levhalarından biri yeniden gündemde.

2 /7 İlk bakışta yön tabelası ya da zorunlu dönüş işareti sanılan, üzerinde kavisli bir ok ve kalkanı andıran sembol bulunan bu levhanın aslında hayati bir güvenlik mesajı taşıdığı ortaya çıktı.

3 /7 Trafik mevzuatında 7.25 koduyla yer alan siyah çerçeveli dikdörtgen tabela, yol üzerinde güvenlik adası bulunduğunu ve yolun daraldığını bildiriyor.

4 /7 Levhadaki kavisli ok, sürücülerin hangi yönden ilerlemesi gerektiğini, kalkan benzeri sembol ise koruma altındaki alanı temsil ediyor.

5 /7 Ekstra dikkatli olunmalı

Yani bu noktada hız kesmek, adayı doğru yönden dolaşmak ve ekstra dikkatli olmak şart.

6 /7 Üstelik bu işaret çoğu zaman tek başına da kullanılmıyor.