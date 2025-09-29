Yeni Şafak
Trakya’da 30 yıldır mahalle mahalle dolaşarak kalaycılık yapıyorlar

21:5829/09/2025, Pazartesi
IHA
Trakya’da kalaycılık mesleğinin son ustalarından olan Muzaffer ve Hatice Okan çifti, 30 yıldır mahalle mahalle dolaşarak geçimlerini sağlıyor.

53 yaşındaki kalay ustası Muzaffer Okan ile 49 yaşındaki eşi Hatice Okan, panelvan araçlarıyla köy köy, mahalle mahalle gezerek mesleklerini sürdürmeye devam ediyor. 

Dededen toruna miras kalan kalaycılığı 30 yıldır sürdüren çift, artık çırak yetişmemesi nedeniyle mesleklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Mesleğini büyük bir aşkla yaptığını söyleyen Muzaffer Okan, "30 yıldır kalaycılık yapıyorum. Bizden önce dedelerimiz bu mesleği yaptı. Ama artık usta yetişmiyor. Çırak yok denecek kadar az. İşimizin bitmesinden endişe ediyoruz" dedi.


Üç çocuk annesi olan Hatice Okan ise işini severek yaptığını vurgulayarak, "Vatandaşlar bizi görünce çok mutlu oluyor. Biz de işimizi seviyoruz. Eşimle birlikte yıllardır aynı heyecanla çalışıyoruz" diye konuştu.


