Trump'a DEAŞ operasyonu

Zam fırsatçısına göz açtırmayalım

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından fiyat etiketlerinin değişmeye başlaması vatandaşın tepkisine neden oldu. 2024’ün son haftasındaki denetimlerde fırsatçıları tek tek tespit eden Ticaret Bakanlığı ekipleri, 23,7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, denetimlerin ocak ayı boyunca genişletilerek sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.