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Trump'a DEAŞ operasyonu

Trump'a DEAŞ operasyonu

04:003/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Zam fırsatçısına göz açtırmayalım

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından fiyat etiketlerinin değişmeye başlaması vatandaşın tepkisine neden oldu. 2024’ün son haftasındaki denetimlerde fırsatçıları tek tek tespit eden Ticaret Bakanlığı ekipleri, 23,7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, denetimlerin ocak ayı boyunca genişletilerek sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Trump'a DEAŞ'la operasyon

ABD, Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasına kısa bir süre kala, iki farklı saldırı ile sarsıldı. New Orleans'ta, DEAŞ bağlantılı emekli asker Shamsud Din Jabbar’ın kamyonetle yaptığı saldırının ardından, Trump’ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla marka bir araçta patlama meydana geldi.

Kartal Rize'de çıkış arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Son 8 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı takım, Karadeniz deplasmanında kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

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