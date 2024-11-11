Türkiye’ye Musul daveti

Yeni sisteme uymayan yandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ayda akaryakıt istasyonlarına ait 53 bin 396 pompadaki 293 bin 966 tabancayı denetledi. Sektördeki vergi kayıp ve kaçağına göz açtırmadıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ticari araçların akaryakıt alımı yıl başından itibaren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle izleneceğini

hatırlattı. Şimşek, “Akaryakıt istasyonlarının, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerekiyor” dedi.