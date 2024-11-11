Türkiye’ye Musul daveti

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yeni sisteme uymayan yandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ayda akaryakıt istasyonlarına ait 53 bin 396 pompadaki 293 bin 966 tabancayı denetledi. Sektördeki vergi kayıp ve kaçağına göz açtırmadıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ticari araçların akaryakıt alımı yıl başından itibaren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle izleneceğini
hatırlattı. Şimşek, “Akaryakıt istasyonlarının, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerekiyor” dedi.
Musul’u beraber inşa edelim
2014-2017 yılları arasında DAEŞ işgali nedeniyle büyük hasar alan Musul’u imar sürecine giren Irak hükümeti, gündemindeki çeşitli projeler ve yatırım fırsatlarını Türk firmalarına vermek istiyor. Musul’u ihya projelerinden bazıları şunlar: Musul’da eski şehrin Dicle nehrinin kıyısının rehabilitasyonu, yürüyüş, spor, park alanları, otel, 247 tarihi ev ve Osmanlı tabyasının restorasyonu. 600 yataklı hastane, stadyum, havalimanı yapımı, kanalizasyon sistemi ve sosyal alanlar.
Aslan dolu dizgin
Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Samsunspor’u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Osimhen (2) ve Batshuayi kaydetti. Samsunspor’un gollerini ise penaltıdan Ntcham ve Bennasser attı.