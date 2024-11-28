Umman Sultanı Tarık Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i resmi törenle karşıladı. Tarihte ilk kez Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Umman Sultanı El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Said'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
El Said, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Said, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.
Erdoğan ve El Said önce baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İki lider anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın bugünkü Türkiye ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamada bulundu.
Tarihte bir ilk
Umman Sultanı'nın ziyaretine ilişkin Hekimoğlu, şu sözleri sarf etti:
Umman tarafından Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde tarihte herhangi bir ziyaret olmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı'nın Türkiye ziyaretini çok önemsiyor. Bunu çeşitli vesilelerle hem telefon görüşmelerinde kendisine dile getirmiş, kendisini davet etmiş hem de bizlere verdiği talimatlarla da bu hususu takip etmemizi özellikle salık vermişti. Hiç şüphesiz tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir.
Umman'ın Türkiye hassasiyeti
Hekimoğlu, bu ziyaretin Umman açısından da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki siyasi, askeri ve ticari ilişkilerin yanı sıra 3 asra yakın süredir Umman'ı yöneten el-Busaidi Ailesi'nin Türklerle akrabalık ilişkilerine çok önem verdiğini ifade etti.
Sultan bin Tarık'ın babaannesinin Türk olduğunu ve babasının da 6 yaşına kadar İstanbul'da İngiliz okulunda öğrenim gördüğünü anlatan Hekimoğlu, bu yakınlıkların Türkiye'nin arşiv belgelerinde tespit edildiğini bildirdi.
Hekimoğlu, bu bağlamda Umman ile Busaidi Ailesi'nde Türklere karşı ciddi bir sempati ve yakınlık hissi bulunduğunu kaydederek, görevi süresince aynı zamanda Umman halkının da Türkiye'ye ve Türk dizilerine teveccühü olduğunu ve Türkçeye karşı da büyük bir sevgi beslediklerini aktardı.