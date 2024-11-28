Umman Sultanı Tarık Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Sultan bin Tarık'ın babaannesinin Türk olduğunu ve babasının da 6 yaşına kadar İstanbul'da İngiliz okulunda öğrenim gördüğünü anlatan Hekimoğlu, bu yakınlıkların Türkiye'nin arşiv belgelerinde tespit edildiğini bildirdi.





Hekimoğlu, bu bağlamda Umman ile Busaidi Ailesi'nde Türklere karşı ciddi bir sempati ve yakınlık hissi bulunduğunu kaydederek, görevi süresince aynı zamanda Umman halkının da Türkiye'ye ve Türk dizilerine teveccühü olduğunu ve Türkçeye karşı da büyük bir sevgi beslediklerini aktardı.