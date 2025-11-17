Van Gölü çekildi antik yol ortaya çıktı: Korkutan yeni tehlike 'yürümeyin' uyarısı yapıldı

"BÖLGEDE SU AKINTILARI FAZLA"





Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Birim Müdürü Burak Işık (45), gölün riskli bölgelerinde boğulma vakalarına karşı zabıta ekiplerinin sürekli denetim yaptığını ve o bölgelere uyarı levhalarının asıldığını söyledi.





Işık, "Çarpanak Adası'nda gölün çekilmesiyle birlikte antik yol ortaya çıkmış. Belediye olarak başta bu bölge olmak üzere Mollakasım'daki mavi bayraklı plaj ile diğer riskli bölgelere Kürtçe-Türkçe uyarı levhaları astık. Antik yolun ortaya çıktığı bölgede her ne kadar çok güzel bir görüntü olsa da gölün bu kısmında su akıntılarının fazla olması sebebiyle insanların kendi can güvenliği için dikkatli olmaları gerekiyor. Bu yol, akıntılar nedeniyle büyük tehlike arz etmektedir" dedi.