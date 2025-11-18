Yeni Şafak
Van'da bitkin halde bulunan vaşak tedaviye alındı

16:2618/11/2025, Salı
AA
Van'ın Gevaş ilçesinde bitkin halde bulunan vaşak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

İnköy Mahallesi'nde bitkin halde vaşak gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile bölgeye giden DKMP ekipleri, bitkin haldeki vaşağı bulunduğu yerden alarak Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından koruma altına alınan nesli tehlike altındaki vaşağın tedavisine başlandı.

Aslan, gazetecilere, Van Gölü Havzası'ndaki tüm hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Kurumlarla işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezimize her mevsim yaban hayvanları geliyor. Bugün de İnköy Mahallesi'nde bir vaşak bulundu. Vaşak, DKMP ve jandarma ekiplerince merkezimize getirildi. Bitkin halde getirilen vaşağın tedavisini yaptık. Genel durumunu stabil hale getirdik. Endişelenecek bir durum tespit etmedik. Daha önce de merkezimizde birkaç vaşağın tedavisini yapıp doğaya salmıştık. Bunu da tedavisini tamamladıktan sonra doğaya salacağız."

