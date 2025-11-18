Van'da bitkin halde bulunan vaşak tedaviye alındı

Kurumlarla işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezimize her mevsim yaban hayvanları geliyor. Bugün de İnköy Mahallesi'nde bir vaşak bulundu. Vaşak, DKMP ve jandarma ekiplerince merkezimize getirildi. Bitkin halde getirilen vaşağın tedavisini yaptık. Genel durumunu stabil hale getirdik. Endişelenecek bir durum tespit etmedik. Daha önce de merkezimizde birkaç vaşağın tedavisini yapıp doğaya salmıştık. Bunu da tedavisini tamamladıktan sonra doğaya salacağız."