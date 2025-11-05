Yeni Şafak
Van’da eş zamanlı güzellik: Ay doğarken güneş battı

Van’da eş zamanlı güzellik: Ay doğarken güneş battı

IHA
Van’da akşam saatlerinde güneş batarken, doğu ufkunda ayın yükselmesi gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturdu. Gün batımıyla birlikte ayın parlak yüzü aynı anda gökyüzünü süsledi.

Türkiye’nin birçok noktasında, güneş batı ufkunda kızıla boyanıp vedalaşırken, hemen hemen aynı anda parlak bir dolunay, doğu ufkundan yükselmeye başladı.

Bu eş zamanlı doğa olayı, gökyüzünde adeta iki devasa ışık kaynağının zıt yönlerdeki dansına sahne olurken, izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu.

Kırmızının ve gümüşün mükemmel uyumu


Gün batımının turuncu ve kırmızı tonları, batı ufkunu bir tablo gibi boyarken, doğu tarafından yükselen ay, gökyüzüne gümüşi ve soğuk bir ışık yaydı. 

Ay’ın evresinin dolunaya yakın olduğu ve atmosferin belirli bir berraklıkta olduğu zamanlarda bu denli net görülebiliyor.

