Vücudunun yüzde 70’i yandı: Karadeniz turu yapacaktık alev topuna döndüm

İstanbul’da yaşayan ailenin Karadeniz turu yapmak için aldıkları karavanda iddiaya göre patlama yaşandı. 4 kişilik aile adeta ölümden dönerken vücudunun yüzde 70’i yanan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Şehri Kocaman yaşadıklarını anlattı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Kocaman ailesi 28 Nisan gecesi, yaz aylarında Karadeniz turu yapmak için aldıkları karavanda yatmaya karar verdi. Evlerinin yakınına park ettikleri karavanda sabah uyandıklarında ise iddiaya göre 45 yaşındaki Şehri Kocaman’ın saat 06.00 sıralarında çakmağı yakmasıyla bir anda patlama yaşandı, 4 kişilik aile alevler içinde kaldı. Acıyla kendilerini dışarı atan aileyi görenler hemen itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından vücudunda ciddi yanıklar oluşan 4 kişi Avrupa’nın en büyük merkezlerinden birinin bulunduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Vücudunun yaklaşık yüzde 70’i yandı
Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınan aileden babanın vücudunda yaklaşık yüzde 40, anne Şehri Kocaman’da bacakları, elleri, karnı, yüzü gibi noktalarda olmak üzere yüzde 70 civarında, 7 ve 9 yaşlarındaki çocuklarındaysa çeşitli noktalarda yanıklar olduğu belirlendi. Akciğer hasarı tespit edilen anne, uzun süre yoğun bakımda hayati tehlike ile takip edildi. Entübe durumundaki annenin tedavisinde olumlu gelişmeler yaşanırken bu süreçte eşi ve çocuklarının tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.
"Alev topuna döndüm, çocuklar ‘Yanıyoruz’ diye ağlaya ağlaya gidiyor"
Tedavisinin ardından taburcu edilen 45 yaşındaki Şehri Kocaman, "29 Nisan’da sabahın 06.00’sında oldu. Kalktım, çay koyayım dedim, ocağı açtığım gibi kıvılcım, birden alev topuna döndüm. Çocuklar da bir an ağlamaya başladı, biri ‘Anne yandım’ diyor. Ben yanarken bir an kapıya döndüm, açayım çocuklar kaçsınlar dedim. Bir şekilde açtık, çocuklar ‘Yanıyoruz’ diyerek ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalın ayak arkalarından koşuyorum. Eve nasıl girdiysem girdim ama arkamdaki kaldırımlar hep kan olmuş. Ambulanslar, itfaiye hepsi geldi, hepimizi tek tek aldılar" dedi.
"Yazın Karadeniz turu yapacaktık, onun için almıştık"
‘Ameliyata girdikten sonrasını hatırlamıyorum’ diyen Kocaman, "16 gün uyutulmuşum. Acildeki günü 1 gün öncesi sanıyorum. Çocuklar ne oldu dedim, benimle onlarda ameliyata girdi. Uyanmama 1 gün kala onlar iyileşip çıkmış. İnternette, gezmeye gidenlerin videolarına bakıyordum, merakımız vardı. Sözde yazın Karadeniz turu yapacaktık, karavanı onun için almıştık. 3 aydır kullanıyoruz, deneyimimiz olmadığı için bunları hiç anlamadık. Karavanda gaz gideren bir şey yokmuş" şeklinde konuştu.
"Dördümüz birden canımızdan olacaktık"
Ailecek zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Kocaman, "06.00’da uyandım, ya 08.00’e kadar uyusaydık diyorum, hepimiz kokudan ölebilirdik. İçeride gaz kokusu da olmuş, kalkıp çakmağı çakınca öncelikle ben yandım, yanımdaki eşimin eli, yüzü yandı. Yatağa sıçramış, çocuğun yüzü, eli yandı. Hiç yürüyebileceğimi beklemiyordum, eski halime gelemem dedim. Menfez olayı illa ki olmak zorunda. Gaz kaçırınca ötüyormuş, öyle şeyleri hiç düşünmedim. Bunlara dikkat etsinler isterim sadece ben de değil, bu olaylar oluyormuş. Cafcaflı masasına, televizyonuna kanmasınlar, dördümüz birden canımızdan olacaktık" ifadelerini kullandı.