'Yaren'in rakibi 'Bilal' baba oldu

Yıllardır Bilal'i göç zamanı elleriyle besleyen Yusuf amca, bu kez yavrular için de aynı özveriyi gösteriyor. Fadıllı köyünde artık sadece Bilal değil, onun yeni ailesi de heyecanla izleniyor. Göç mevsiminin sevilen siması Bilal leylek, sadakati ve bu yılki güzel sürpriziyle doğayla insan arasındaki bağın ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi.