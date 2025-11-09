102 yaşında yeni kimliğine kavuştu

İlçe Nüfus Müdürü Kalaycı, Hayrat’ta yeni kimlik kartını henüz almamış 4 vatandaş bulunduğunu, bunlardan en yaşlısının Meryem Koç olduğunu diğer vatandaşların da kısa sürede kimlik yenileme sürecinin tamamlanacağı bildirildi.1923 doğumlu Meryem Koç, Cumhuriyet’le aynı yaşı paylaşan ender isimlerden biri. 18 yaşında evlendiğini, hayatı boyunca büyük zorluklarla karşılaşmadığını belirten Koç, "İyi yaşadım, Allah razı olsun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.





Eşi yaklaşık 40 yıl önce vefat eden Meryem Koç’un dokuz sağ çocuğu (beş kız, dört erkek), elliden fazla torunu ve torunlarının çocukları bulunuyor."Allah devletimizden razı olsun"Devletin hizmetinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Meryem Koç, "Allah razı olsun, devletimiz sağ olsun, Allah başımızdan eksik etmesin" sözleriyle duygularını ifade etti.